Les pépites parcourent la France

L'équipe des Pépites de France part sur les routes de l'Hexagone ! L'équipe des Pépites de France vous dévoile ses 50 itinéraires à la découverte des lieux les plus photogéniques du pays. Route du vignoble en Alsace, lacets de Cilaos à La Réunion, Route Napoléon ou des Grandes Alpes, itinéraires à vélo au fil des châteaux de la Loire ou du littoral atlantique... Embarquez pour un tour de France illustré des plus belles photos des beautés hexagonales ! Conseils et infos pratiques vous aideront à choisir, selon vos goûts, vos envies... et le temps dont vous disposez.