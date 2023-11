Supernova. Tome 1, kl'académie des constellationistes

Le premier tome de la trilogie fantastique d'Axelle Ménéglier, lauréate du prix Un R de premier roman La vie de Cassiopée Harmon, 18 ans, bascule lorsqu'elle découvre que ses parents biologiques l'ont abandonnée à la naissance et qu'elle appartient au peuple des Constellationnistes, des êtres dotés de pouvoirs qu'ils tirent des constellations du Zodiaque. A une existence solitaire et frustrante succède un quotidien éprouvant mais palpitant lorsqu'elle intègre la prestigieuse Académie de Londres afin de maîtriser son don. En quête de ses origines, soutenue par ses nouvelles amitiés, elle devra tout apprendre de ce monde mystérieux dont l'équilibre est menacé par l'avènement prophétique d'un Constellationniste hors du commun : la Supernova. "L'idée est géniale, le style très chouette et l'intrigue originale". Audrey, du compte @lesouffledesmots "Une histoire prometteuse avec une bonne intrigue captivante. Une sorte de mélange entre Harry Potter, Umbrella Academy et les Winx. " Pauline, du compte @lectrice_a_plein_temps