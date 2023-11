En Norvège, au Nord du cercle polaire arctique, des orques se réunissent chaque hiver pour se livrer à un incroyable festin. Dans les eaux sombres et mystérieuses d’un fjord, des harengs s’amassent par millions, attirant derrière eux les grands prédateurs. ORCAS raconte l'histoire de ces rencontres avec le photographe et réalisateur Stéphane Granzotto, à travers des photographies inédites, au plus près des orques, durant 4 hivers.