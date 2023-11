Ce coffret réunit trois auteurs de science-fiction francophone : le Belge Ploum, le Français Thierry Crouzet, et le Suisse Pascal Lovis, dont les titres respectifs sont déjà cultes. Printeurs raconte les déboires de Nellio, un ingénieur de génie, alors qu'il participe au nez et à la barbe du gouvernement au développement d'une imprimante 3D universelle. ENE MINUTE raconte avec originalité une minute-clé de l'histoire de l'humanité à travers des centaines de personnages et autant de visions du monde, traitant de sujets technologiques mais aussi humanistes, et cristallisant les intrigues autour de la réception du premier message extraterrestre de l'histoire. Projet Idaho suit Dan, un jeune scientifique, alors que sa vie bascule : son existence même semble brutalement avoir été effacée. Décidant d'enquêter sur sa mystérieuse situation, il va devoir accepter une vérité déconcertante.