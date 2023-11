Petites chroniques de culture populaire

Rêver de visiter Jurassic Park et Barbie Land, de participer à "Fort Boyard", d'organiser une boum avec Vic et Pénélope, de lancer les dés de Jumanji, imiter le lieutenant Columbo, appeler son chat Brisby, préférer Blur à Oasis, connaître par coeur l'introduction de "L'Eté indien", les répliques du "Sens de la fête" ou la lettre de Rosalie à David, tout cela raconte qui l'on est, et vaut parfois bien des discours. Accessible et familière, la culture populaire entre dans notre quotidien et nous accompagne tout au long de notre existence. Elle fixe des repères affectifs et crée la bande originale d'une vie. S'adressant aux cinéphiles, mélomanes, sérivores, lecteurs et curieux, ce recueil célèbre des oeuvres culte et trésors oubliés, des artistes qui ont capté l'air du temps, des héros hissés au rang d'archétypes, des émissions et feuilletons devenus le théâtre de fracassantes retrouvailles, des répliques qu'on déclame telles des signes de ralliement. De la littérature jeunesse au film d'horreur, de la chanson au phénomène de société, du sport au jeu télévisé, du dessin animé au feuilleton, cet ouvrage analyse le divertissement sous l'angle de l'écriture. Vous y comprendrez que la culture populaire n'est d'aucun pays, sinon celui de l'enthousiasme. Préface et chronique sur Roland-Garros par le journaliste Frédéric Verdier.