Agriculteurs. Témoignages 1900-2023

Dans ce livre, Hélène Parisot rassemble des témoignages inédits d'agriculteurs et d'agricultrices du XXe siècle, issus pour la plupart des archives passionnantes de l'Association pour l'autobiographie et le Patrimoine Autobiographique . Ces témoins ont connu l'agriculture traditionnelle puis participé à la mutation agricole des Trente Glorieuses qui a nourri la France et l'a placée au rang des grandes puissances exportatrices. Avec humilité, ils dressent un panorama subjectif et impressionniste de l'agriculture. Ils évoquent leur métier qui est davantage une vocation, le travail acharné au contact de la nature qu'ils contribuent à modeler et à exploiter. Tous sont poussés par l'urgence de raconter des existences qui, à peine vécues, semblent déjà appartenir au passé tant l'agriculture subit des mutations intenses tandis que l'exode rural diminue considérablement leur nombre : les paysans ne représentent plus que 2, 5 % de la population active alors qu'ils étaient 42 % en 1901. Pour mettre en perspective ces témoignages, Hélène Parisot donne la parole à un jeune exploitant vosgien en activité qui parle de son métier aujourd'hui.