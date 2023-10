Ça ne tient qu'à vous . Cultivez votre potentiel et décuplez vos performances. Cultivez votre potentiel et décuplez vos performances

Avez-vous déjà renoncé à entreprendre quelque chose par peur de l'échec ? Etes-vous convaincu que vos capacités cognitives s'amenuisent avec le temps ? Aimeriez-vous avoir plus de temps à consacrer à vos proches ou à vous-même ? Contrairement à ce que vous croyez, il n'est pas trop tard ! Votre cerveau est un outil extraordinaire, il suffit d'en trouver le mode d'emploi. Coachs et champions internationaux de sports cérébraux, Kamel Kajout et Nadia Bouali partagent leurs secrets. Grâce à leurs conseils, vous dépasserez vos difficultés et vos peurs pour mettre en lumière vos forces et vos compétences. Techniques de mémorisation et de concentration, lecture rapide, mind mapping, tests et exercices... Un programme d'accompagnement efficace qui vous permettra de semer les graines de votre propre réussite. Ce livre pourrait vous changer la vie : êtes-vous prêt à découvrir votre potentiel ? Kamel Kajout et Nadia Bouali sont respectivement double champion du monde de lecture rapide et vice-championne du monde de mind mapping. Loin d'imaginer qu'ils allaient devenir des athlètes du cerveau, cet ingénieur spatial et cette cheffe d'entreprise doivent leur succès à leur persévérance et à leur curiosité pour les techniques d'optimisation du potentiel cognitif. Soucieux de transmettre leurs connaissances au plus grand nombre, ils proposent aujourd'hui des formations à tous les publics.