Marvel-Verse : Monica Rambeau

Après avoir été bombardée par une énergie extradimensionnelle, Monica Rambeau acquiert des pouvoirs incroyables qui lui permettent de se transformer en n'importe quel type d'énergie. Elle les met au service du bien, parfois sous le nom de Photon, Spectrum et parfois sous celui de Captain Marvel ! Trois héroïnes sont à l'honneur dans le nouveau film des Studios Marvel : The Marvels. Il fallait donc bien trois albums MARVEL-VERSE pour leur rendre hommage. Celui consacré à Kamala Khan est sorti en même temps que la série Disney+ Miss Marvel, les Marvel-Verse dédiés à Carol Danvers et à Monica Rambeau viennent compléter la collection le mois de la sortie du film au cinéma !