Black Widow : L'intégrale 1964-1971 (T01)

Découvrez comment l'espionne qui venait du froid est devenue l'un des principaux membres des Avengers ! Natasha Romanoff, alias Black Widow, a longtemps été du mauvais côté, mais ses aventures avec Iron Man l'ont convaincue de "passer à l'ouest" en se joignant aux Avengers. Aura-t-elle autant d'affinités avec Spider-Man ou Daredevil ? La première super-héroïne de l'univers cinématographique Marvel a enfin droit à sa collection INTEGRALE ! Black Widow s'élance dans un premier album qui contient, en plus de ses apparitions dans Tales of Suspense, Avengers, Amazing Spider-Man ou Daredevil, ses premières aventures en solo dans la série Amazing Adventures ! Et la suite arrivera très vite !