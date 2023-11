Marvel Next Gen - Ms. Marvel T03 : Une armée à moi toute seule

Kamala Khan a disparu ! Miss Marvel n'est donc plus là pour protéger le New Jersey et les amis de la jeune héroïne doivent pallier son absence quand l'un de ses pires ennemis fait sa réapparition. Et quand elle refait surface, Kamala est prise dans un combat sans merci face au Shocker, qui va lui en apprendre davantage sur ses pouvoirs. Alors oui, Carol Danvers tient un grand rôle dans The Marvels... mais Kamala Khan aussi ! L'héroïne de la série Miss Marvel, disponible sur Disney+, revient dans la collection NEXT GEN avec le troisième tome de ses aventures. Cet album contient la fin de la première série consacrée à l'héroïne, toujours scénarisée par sa créatrice G. Willow Wilson.