Wanda Maximoff, la Sorcière Rouge, a détruit les Avengers. Les X-Men s'allient aux héros pour demander des comptes à cette mutante qui leur donne une mauvaise réputation. Mais lorsqu'ils la confrontent, Wanda déchaîne une nouvelle fois ses redoutables pouvoirs... Bienvenue dans l'univers House of M, où les mutants ont pris le dessus sur l'humanité et où Magnéto règne en maître, épaulé par sa très chère fille Wanda. Mais certains se souviennent du monde tel qu'il était avant que Wanda ne s'en mêle... Plus de 1300 pages ? Les fans de la célèbre saga House of M ont de quoi s'interroger : la mini-série de Brian Michael Bendis et Oliver Coipel ne compte pourtant que huit épisodes ! L'explication ravira nos lecteurs : pour la première fois, nous réunissons dans un même album l'intégralité des épisodes concernés par le gigantesque crossover de 2005, pour plonger encore plus profondément dans l'univers créé par Wanda. Vous trouverez même une centaine de pages jamais publiées jusqu'ici !