Erwan Mahéo. Histoires et géographies

Histoires et géographies est le premier livre consacré au travail de l'artiste français Erwan Mahéo. L'ouvrage est pensé comme un manuel ou un guide du visiteur. Chacune des oeuvres et des expositions présentées fait l'objet d'un texte spécifique, une suite de récits dans lesquels se mêlent des souvenirs de lieux, de situations et des descriptions d'oeuvres qui cartographient le parcours de l'artiste. Le livre est introduit par un texte de Lilou Vidal, curatrice et ex-galeriste d'Erwan Mahéo, et par une étude comparée de Colette Dubois, historienne de l'art et directrice de la Centrale for Contemporary Art (Bruxelles), sur le théâtre de mémoire. Dans le cadre du programme "Mondes nouveaux" (dispositif initié par le ministère de la Culture français en 2021 pour des projets destinés à investir le patrimoine), Erwan Mahéo présentera prochainement le projet La Sirène, à Belle-île-en-mer et une présentation du livre est prévue à Bruxelles comme au Centre WallonieBruxelles de Paris à l'automn