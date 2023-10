Marcel Roncayolo, sur les pas d’un géographe singulier

Ce livre est un hommage vivant à Marcel Roncayolo (1926-2018), géographe et penseur dont les travaux ont marqué plus d'un demi-siècle de réflexion sur la ville. Réunissant les contributions des principaux héritiers de sa pensée, il aborde les fondamentaux sur lesquels Roncayolo a bâti son oeuvre originale : une méthodologie adaptée à l'étude de la ville, qui s'est avérée essentielle dans la compréhension épistémologique du tissu urbain ? ; une approche analytique combinant le temps, l'espace et la société ; l'appel et le recours à l'interdisciplinarité pour une lecture approfondie des phénomènes. Pour avoir tous connu l'homme et travaillé à ses côtés, les auteurs et autrices des textes rassemblés ici témoignent également de son engagement permanent, notamment dans l'action collective, expression de sa position singulière d'intellectuel dans un monde en pleine mutation.