Les dragons de Nalsara, Tome 07. Le secret des magiciennes

Cham et Nyne découvrent enfin le secret de leur mère... Un matin, Cham et Nyne reçoivent la visite d'une chouette blanche comme neige, qui leur apporte un mystérieux message. Les enfants stupéfaits découvrent que cette missive a été envoyée par leur mère, Dhydra, disparue un jour de tempête ! Elle est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune ! Le lendemain, une autre surprise attend Cham : un jeune dragonnier chevauchant Nour vient le chercher pour l'emmener à Nalsara. Les magiciennes du royaume, Isandrine et Mélisande, ont besoin de lui ¿ uniquement de lui, au grand dam de sa soeur... , car seul son cristal-qui-voit peut leur révéler les desseins de leurs ennemis... Au palais, le cristal leur montre une servante, Viriana. Elle révèle à Cham les origines de sa mère : Dhydra est l'enfant de Solveig, une fille de ferme, et de Thur, un sorcier addrack ! Apprenant que Thur était addrack, Solveig s'est enfuie et a confié son bébé à Viriana avant de mourir d'épuisement. Voilà pourquoi Dhydra a de puissants pouvoirs et pourquoi elle est retenue captive.