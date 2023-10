Parmi les chefs d'oeuvres de Giacometti, Le Nez est l'un des plus intrigants. Figure grotesque rappelant le personnage populaire de Pinocchio, ou vision de la mort comme la Tête sur tige (1947) qui en est parente, LeNez résiste à se laisser enfermer dans une signification unique. Si l'on assimile l'oeuvre de Giacometti de la période d'après-guerre au réalisme, cette oeuvre offre en fait une variété de registres. En rassemblant les différentes versions de cette sculpture iconique, vers laquelle Giacometti revient durant plusieurs années, ce livre se propose d'en élargir la compréhension. Il en déploie la richesse des significations, en soulignant son ancrage culturel multiple : Vanités, figures carnavalesques, masques de Nouvelle Guinée, etc. Il analyse aussi le rapport complexe que Giacometti entretient avec l'anatomie, révèle la place de la caricature dans son imaginaire et l'importance de l'anamorphose, apparue durant sa période surréaliste dans des oeuvres comme Pointe à l'oeil (1931-1932). Créées en écho à cette sculpture si singulière, les oeuvres marquantes des artistes contemporains internationaux Rui Chafes, Ange Leccia, Annette Messager et Hiroshi Sugimoto témoignent de son pouvoir de fascination et l'éclairent d'un jour nouveau.