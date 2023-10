Telle une feuille de vigne, la nervure principale du Valais creusée par le Rhône s’immisce au fin fond d’innombrables vallées latérales somptueuses. Ces nervures secondaires ouvrent les portes du paradis pour les cyclistes assoiffés de paysages insolites et d’altitude. L’auteur vous propose trente-et-un itinéraires fastueux à parcourir à vélo de route. Après la publication de son premier ouvrage Les Alpes à vélo, Nicolas Richoz vous emmène sur les plus beaux cols, sommets, barrages et glaciers valaisans. Cet ouvrage photographique s’appuie sur des récits d’aventures et une documentation cartographique afin de guider le lecteur dans le choix de son itinéraire. Le Valais à vélo illustre les moindres recoins d’un monde merveilleux pour le plus grand plaisir des sportifs ou des admirateurs de l’image.