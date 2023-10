La forêt française. Une histoire politique

En promenade dans nos forêts, nous contemplons les fruits du passé. De Clovis à de Gaulle, en passant par les Valois, Colbert, la Révolution, les guerres mondiales... A chaque étape, notre pays est marqué par une politique forestière qui répond aux enjeux de son temps, à la volonté des souverains de domestiquer la Nature. Loin d'être nostalgique, le livre de Daniel Perron nous invite à mieux découvrir les forêts que nous arpentons. Mais une forêt qui est aujourd'hui mondialement menacée par la déforestation, par les incendies et les maladies qui s'attaquent aux arbres et fragilisent un écosystème sans lequel l'humanité n'existerait pas. Alors que de nombreuses voix se lèvent en France pour réclamer plus de soins pour les forêts, cet ouvrage propose une plongée dans notre histoire pour suivre les idées et les décisions qui ont façonné cet espace naturel. Un sujet politique sensible ; surtout, un espace indispensable à notre avenir, qu'il nous faut aimer et toujours repenser.