Bonheur. Corps, esprit, émotions, énergie : le guide pour être heureux. Corps, esprit, émotions, énergie : le guide pour être heureux

Si le bonheur est un concept subjectif, nous nous accordons généralement sur l'idée qu'il représente un état de plénitude, de joie et d'harmonie. Etat qui s'avère parfois fragile... dès lors, comprendre ses besoins et investir dans son bien-être physique, émotionnel et mental constituent certainement le début d'une quête heureuse ! Avec ce livre, débutez votre cheminement : - Toutes les clés pour prendre soin de soi, cultiver l'amour, écouter ses émotions, se donner de la joie, accroître son énergie vitale... - Des techniques naturelles au quotidien : sophrologie, phytothérapie, lithothérapie, méditation, yoga, tai-chi, qi-gong... Journaliste, naturopathe, sophrologue, réflexologue, enseignants de yoga, de tai-chi ou de reiki... Ce livre est le fruit de la collaboration de spécialistes passionnés qui vous livrent leurs secrets naturels pour soulager vos maux et vous faire du bien au quotidien.