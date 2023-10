Je découvre les oiseaux grandeur nature

Une rencontre avec les oiseaux plus vraie que nature ! En ville ou en pleine nature, tu peux facilement croiser plein d'oiseaux. Mais ils sautillent, volettent et s'agitent en piaillant... dur, dur de les observer ! As-tu même remarqué que certains sont plus petits que ta main et d'autres bien plus grands que ta tête ? Dans ce livre, tu trouveras des photographies de 31 oiseaux en taille réelle pour apprendre à les reconnaître ! Tu pourras aussi mieux les comprendre grâce à des fiches détaillées te donnant toutes les informations sur leur comportement, leur alimentation, quand et où les trouver... En bonus, des QR codes avec leur chant !