Halte au manager-bashing ! Réinventer l'expérience manager

30% des salariés ont déjà refusé un poste de manager, estimant que le jeu n'en valait pas la chandelle. Le manager intermédiaire, homme ou femme-orchestre, pris entre deux feux, est la personne sur laquelle tout le monde compte (pivot) mais aussi sur qui tout le monde tombe dès que le château de cartes tremble ou s'écroule. Il ne s'agit ici ni de rallonger la longue liste des incantations ni de façonner un manager type à la dernière mode. Au contraire, prenons du recul sur toutes les injonctions destinées à la fonction managériale (du tout-bienveillance au micro-management, en passant par l'agilité) pour retrouver un peu de bon sens et d'équilibre. Entre des équipes toujours plus exigeantes (demande d'autonomie mais aussi de conseils dans la priorisation de leurs tâches) et une direction en quête de reporting permanent pour nourrir ses actionnaires, le manager doit hiérarchiser et choisir ses combats. Les nombreux témoignages de managers, de consultants et de RH regorgent de pratiques et d'initiatives aisément transférables à tous les secteurs et structures. Il s'agit aussi d'encourager un double mouvement ? ascendant et descendant - afin d'impliquer l'ensemble des strates dans l'avenir de la fonction managériale et de donner à l'expérience manager toute sa place, au même titre que l'expérience collaborateur, pour affirmer et valoriser la marque employeur. + Bonus : outre les nombreuses illustrations bien senties qui donnent à l'ouvrage une identité à part, des QR-codes renvoient directement au podcast "StoryRH" .