Jour J, Bataille de Normandie - en image et en couleur

Le débarquement en images et en couleur ne fait nullement double-emploi avec les ouvrages les plus récents : il offre la part belle à une iconographie, riche et méticuleusement choisie, les clichés les plus connus, incontournables, présentés aux côtés de dizaines de clichés méconnus du grand public. L'auteur, spécialiste de la question, prend le parti de revisiter chronologiquement le débarquement et la bataille de Normandie en faisant cheminer le lecteur sur les traces d'acteurs de ces événements. Il s'attache à décrypter les personnages, les faits et les détails des clichés exposés au fil des pages : des noms, des anecdotes, le devenir des personnes parfois immortalisées sur ces photographies, des réalités du quotidien des combattants ou encore des informations précises sur leur matériel ainsi que les grandes batailles de la campagne sont ainsi dévoilées au lecteur. Benoît Rondeau "humanise" des images parfois très connues, trop souvent publiées à seule fin d'illustrations. Cette nouvelle façon d'appréhender des événements bien connus à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire du Jour J est servi par une iconographie exceptionnelle et un format mettant en valeur les photographies historiques du "jour le plus long" et de la longue et terrible bataille qui s'ensuivit. Le plan du livre : Le Mur de l'Atlantique Les Alliés préparent le Jour J Le Jour J La bataille du Cotentin La bataille de Caen La percée et la victoire des Alliés