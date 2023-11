Tara, a la decouverte du microbiome marin. SUR LES CÔTES D'AFRIQUE DE L'OUEST

Avez-vous déjà songé à toutes ces créatures, parfois invisibles, qui peuplent l'océan ? On les appelle le microbiome marin. Cet ensemble de micro-organismes, de bactéries et de virus essentiels au maintien de la vie sur Terre est aujourd'hui au coeur de l'étude du dérèglement climatique. Guillaume Tauran nous invite à embarquer à bord de la goélette Tara sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, à la découverte de ce peuple invisible et méconnu. De l'Angola jusqu'en Gambie, suivez toute l'équipe embarquée sur Tara, en mer et sur les fleuves africains, pour deux mois et demi d'une navigation unique.