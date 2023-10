Pour la collection Dessins, Luigi Critone nous ouvre ses cartons et carnets. Nous faisons en sa compagnie un pas de côté, une excursion hors des sentiers historiques qui ont fait sa réputation - de Je, François Villon au Scorpion, en passant par Aldobrando. Dans Variations, on découvre une main libérée des cases, tout entière dévouée à un exercice classique par excellence : le nu féminin d'après modèle. Une telle unicité du sujet, loin de risquer la répétition, permet au contraire de mieux apprécier la virtuosité de ce dessinateur. Au fil des variations de technique (crayon, fusain ou aquarelle), de pose et de modèle, d'un simple tracé pris sur le vif à de saisissants clairs-obscurs, l'élégance du trait est toujours évidente, servie par la retenue du geste qu'impose l'exercice - peu de décors, peu de couleurs. Et, quand ces derniers surgissent, c'est pour servir une poésie délicate, empreinte de quotidien et d'intimité.