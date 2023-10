Il s'agit d'un savant, et même d'un savant total, pourrait-on dire. Al-Qazwini (1203-1283) est l'auteur d'un ouvrage, une cosmographie, qu'il nous faut encore regarder comme un périple d'envergure à travers les étendues infinies du savoir. Son titre ? Les Merveilles des choses créées et les curiosités des choses existantes. L'ouvrage a valu à son auteur d'être considéré comme le "Pline des Arabes" . Et sans doute la formule est-elle juste tant il s'agit là d'une oeuvre majeure qui se déploie par l'image et le texte à la manière d'une carte embrassant l'univers et ses merveilles entendues comme des signes qui ne peuvent que susciter notre étonnement et notre émerveillement.