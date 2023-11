Love and other word

Les histoires de coeur sont à jamais indélébiles Première Women fiction de Christina LaurenLe livre : Macy, interne en pédiatrie, prépare son mariage avec un homme plus âgé qu'elle, tout en gardant ses distances. Lorsqu'elle tombe sur Elliot - son premier et unique amour - la vie parfaite qu'elle avait construite commence à se craqueler. Le véritable amour ne disparaît jamais totalement des coeurs. Une histoire d'un amour de jeunesse entre deux adolescents plein de promesses, interrompu en plein vol, et qui évolue onze ans plus tard, en une histoire d'amour forte et confiante, entre adultes.