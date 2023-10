True Story - Le Tanneur, l'histoire vraie dont vous êtes le héros

Partez sur les traces d'un trafic d'animaux de compagnie, dans ce livre dont vous êtes le héros pour adulte Le personnage découvre le chien de sa soeur dans une boutique d'antiquités, empaillé, alors qu'il aurait dû être incinéré plusieurs mois auparavant, et décide de mener une enquête dangereuse. Une double-page pour créer son personnage, choisir ses traits de caractère 1 semaine d'enquête et 10 fins possibles Une histoire inspirée de faits réels, avec un dossier documenté sur l'histoire vraie d'un trafic de cadavres d'animaux de compagnie, découvert en France par le journaliste Hugo Clément et son équipe, et sur des thématiques liées à cette histoire comme le militantisme et le darkweb Ecrit par Guillaume Natas, auteur d'escape game et scénariste pour Squeezie Richement illustré par 15 belles illustrations pleine page en couleur réalisés par Romane Mendes