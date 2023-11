Adopted love

L'adaptation en roman graphique de la série à succès ! Orphelin, Teagan erre depuis son plus jeune âge de foyers en familles d'accueil. Jeune homme écorché par la vie, la justice le rattrape à l'aube de ses 18 ans. La sentence ? Un an de conditionnelle durant lequel il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin et c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, risque de compliquer les choses.