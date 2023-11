La 20e victime

Une série d'assassinats frappe simultanément les villes de Los Angeles, Chicago et San Francisco. Trois victimes, trois balles, trois villes. Le sergent Lindsay Boxer du SFPD doit comprendre ce qui relie ces meurtres froidement orchestrés et découvre que les victimes baignaient toutes dans des activités criminelles fort lucratives. A mesure que la liste des mystérieux homicides s'allonge, la peur et la fascination suscitées par cette folie meurtrière provoquent un débat dans tout le pays. Les tueurs sont-ils eux aussi des criminels ou, au contraire, des héros ? Et surtout, qui sera la prochaine victime ? Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte