Les petites histoires des 4 soeurs - Vivement Noël !

Après avoir décoré le sapin, Luna écrit au père Noël. Elle veut lui commander un magasin de jouets, ce sera plus simple ! Elle pense à un cadeau pour Moumouss sa peluche licorne. Et ses soeurs ? Il ne faut pas les oublier ! Luna dépose son plus beau dessin au pied du sapin, et accroche à l'arbre la dernière version de sa lettre " Père Noël, fais exactement ce que tu veux ! " Noël, c'est avant tout le bonheur d'être ensemble et le partage...