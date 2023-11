Rois et reines de France

Ce livre ne ressemble à aucun autre et permet de se forger une vraie culture sur l'histoire de France à travers ses figures royales les plus marquantes tout en riant à voix haute. Des histoires palpitantes comme on les aime, illustrées de chefs-d'oeuvre, le tout expliqué de manière accessible et drôle par des textes pimentés et des BD (blagues dessinées)... Essentiel pour comprendre les destinées de ces rois et ces reines qui ont tenu un rôle majeur dans l'histoire de France. Grâce à ce livre, vous saurez enfin pourquoi Pépin était surnommé le Bref, qui a lancé la mode de l'épilation des sourcils, combien de maîtresses a eu Henri IV (euh non en fait car il en avait trop, mais vous l'apprendrez...), ainsi que des anecdotes drôles, piquantes ou insolites.