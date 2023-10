C'est quoi la vie ? D'où vient-elle et comment se transmet-elle ? La vie est en nous et tout autour de nous, mystérieuse, parfois si puissante et parfois si fragile. Le livre débute sur un petit test ludique : est-ce que la feuille d'un arbre est vivante ? Et une feuille de papier ? Qu'en est-il du cheveu et de la plume ? Puis il nous plonge dans l'origine de la vie selon les religions et selon les sciences en passant par le fonctionnement des cellules, la reproduction chez les humains, et les animaux et la vie extraterrestre. On découvre ensuite toutes les facettes de la vie, à travers différentes approches (scientifique, géologique, historique, culturelle, etc.) Traité de manière transdisciplinaire, et à travers des visuels très variés, ce livre rassemble toutes les réponses aux questions essentielles ! Chaque double page est pensée de manière ludique et animée.