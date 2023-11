La fraternité suscite en France trois types d'attitudes. Il y a ceux qui n'y croient pas, considérant qu'elle est une supercherie, un discours commode. Il y a ceux qui y croient et qui la vivent avec ardeur. Et il y a ceux qui s'en désintéressent, par ignorance ou par égoïsme. Face à ces regards divers, la fraternité évolue. Menacée par des forces puissantes (l'urbanisation, le déclin des grandes organisations et des grandes idéologies, la montée du matérialisme, le développement de l'égoïsme et du narcissisme, le Blitzkrieg des réseaux sociaux), la fraternité est lentement asphyxiée. La France a le choix : réserver la fraternité à certains ou à certains moments ; bâtir une fraternité absolue ; ou construire la fraternité de tous pour tous.