Le Cercle du Dragon-Thé (NED 2023)

Greta, apprentie forgeronne, découvre une petite créature perdue sur la place du marché. En ramenant le dragon-thé chez lui, elle va rencontrer les deux propriétaires du salo de thé : Hesekiel et Erik. Ces derniers vont alors l'initier à l'art délicat du soin des dragons-thé. Tandis qu'elle se lie d'amitié avec eux et avec la timide Minette, Greta va découvrir l'étendue de cet art et comment les dragons-thé enrichissent leurs vies. Un conte de fée envoûtant autour de Greta et de sa découverte du monde enchanteur des dragons-thé.