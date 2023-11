Apprendre et concevoir des tableaux financiers. Excel 2021 - Coffret de 2 livres

Un coffret de 2 livres pour apprendre les fonctionnalités d'Excel 2021 et réaliser des tableaux d'analyse financière : plan de remboursement, compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie, seuil de rentabilité, prévisions statistiques, analyse du risque, simulations... Le livre de la collection Référence Bureautique Excel 2021 Ce guide pratique vous présente dans le détail, les différentes fonctions du célèbre tableur Microsoft® Excel 2021. Il s'adresse à toute personne désirant découvrir et approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités... Le livre de la collection Hors-série Solutions Business Modélisation financière avec Excel (2e édition) - De l'analyse à la prise de décision La finance d'entreprise est un sujet qui nécessite beaucoup de notions théoriques comptables, mathématiques et statistiques. Pourtant, la finance est aussi une discipline très pratique, ancrée dans la réalité quotidienne : il est indispensable d'utiliser des données chiffrées pour éclairer l'activité présente ou future de l'entreprise, sa rentabilité et aider à la prise de décision. Le but de cet ouvrage est d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir appliquer les principes essentiels de la finance d'entreprise avec un des logiciels les plus utilisés dans le monde professionnel : Excel. Il a été rédigé avec la version Microsoft 365 d'Excel mais convient également si vous disposez des versions 2016, 2019 et 2021. Il s'adresse aussi bien aux étudiants en comptabilité-gestion qu'aux professionnels de la comptabilité, de la gestion et de la finance, ainsi qu'aux managers ayant une activité en lien avec la finance d'entreprise ou la gestion en général.