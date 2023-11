Utilisez et administrez votre système Linux. Ubuntu - Coffret de 2 livres, 3e édition

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur Linux pour administrer un système Ubuntu. 867 pages par nos experts. Un livre de la collection Ressources Informatiques Linux - Principes de base de l'utilisation du système (8e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur GNU/Linux s'adresse à tout informaticien désireux de maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation ou d'organiser et consolider des connaissances acquises sur le terrain... Un livre de la collection Ressources Informatiques Ubuntu - Administration d'un système Linux (7e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur Ubuntu présente de façon progressive tous les atouts de cette distribution de référence pour apprendre à utiliser Linux. L'administrateur système trouvera les réponses aux questions qu'il se pose, vis-à-vis des autres distributions Linux et à propos de la mise en place des outils spécifiques Ubuntu. Le lecteur simplement désireux de s'informer trouvera, quant à lui, les bases nécessaires pour une mise en pratique facile et complète de la distribution...