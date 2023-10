Jouets de nature. Histoires et secrets de fabrications

Noix, coquelicot, sureau, blé, pomme, chardon, lierre... Autrefois, au fil des balades de "l'école buissonnière" , plus de 150 plantes, arbres, légumes et fruits étaient utilisés pour fabriquer des jouets au naturel. En quelques minutes, avec ce que leur offrait la nature, petits et grands se confectionnaient un sifflet, un petit bateau, une fronde, une poupée ou une couronne de fleurs. Au fil des décennies, tous ces jouets simples et gratuits sont tombés dans l'oubli. Pourtant, intemporels, ils n'appartiennent pas au passé : la nature continue toujours de nous offrir généreusement sa matière première pour les recréer éternellement. C'est ce que nous raconte Christine Armengaud dans ce beau livre de mémoire : à travers son travail d'ethnologue depuis plus de 40 ans d'abord, qui lui a permis de recueillir témoignages et pratiques (elle sait les fabriquer ! ) ; à partir aussi de sa fabuleuse collection de jouets non manufacturés, rares témoignages visuels de cette richesse... Une richesse à redécouvrir, et à faire découvrir à nos enfants.