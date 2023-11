Du heavy metal au grindcore, de Mötorhead à Slipknot, des déprimantes banlieues américaines aux animes japonais, cet album décrypte vingt styles de musique extrême, leurs caractéristiques, leurs philosophies et leurs histoires. En mêlant l'envie de jouer plus vite et plus fort au besoin d'exprimer son mal-être ou sa révolte, le metal trace furieusement sa route dans les oreilles d'un public passionné depuis plus de cinquante ans. Un Docu-BD enflammé pour mettre en lumière un genre de l'ombre, trop souvent méprisé malgré l'immense créativité et la virtuosité de ceux qui s'en revendiquent.