Otis Redding en BD

Le chanteur Otis Redding a marqué l'histoire de la soul, en seulement sept ans de carrière. Icône de la musique noire américaine, il a occupé le sommet des charts avec des chansons telles que I've been loving you too long, These arms of mine ou Try a little tenderness. Bien que fauché en pleine gloire, ses titres posthumes comme (Sittin' On) The Dock of the Bay l'ont installé durablement dans les mémoires. Toujours repris par de nombreux artistes à travers le monde, sa musique est restée intemporelle... Immortelle. Grâce au Docu-BD qui mêle BD et pages documentaires, découvrez les moments les plus marquants de la vie de "Mr. Pitiful" .