Christiane Strohl. Passion : Psychanalyser !

Connaissez-vous le concept de la ville du quart d'heure ? La chronotopie des bâtiments ? Existe-t-il de nouveaux outils pour des quartiers décarbonés ? Comment repenser l'habitat et la mobilité en ville pour les personnes âgées ? L'habitat participatif ou intergénérationnel ? Les tiers-lieux ou le coliving ? Et si l'on repensait la lumière urbaine ? Et si l'on pouvait requalifier les entrées de villes ? Imaginer, transformer, réhabiliter, recycler... Et si l'on inventait de nouveaux usages ? Olivier Marin, journaliste, explore à travers une sélection de ses chroniques radio " L'urbanisme demain " sur France Inter, les initiatives, les nouvelles façons de vivre et d'habiter. Architectes, urbanistes, constructeurs, aménageurs, élus, sociologues, startups témoignent du virage qui s'opère. S'il y a encore des hésitations au changement, à travers les sujets traités et l'écoute des personnes interrogées, la volonté du bien commun apparaît clairement. L'objectif étant de changer les façons de faire et tenter de trouver des solutions pour une meilleure harmonie de la vie de la cité.