Un Ch'thriller qui vous e vitera le coup de grisou ! Banny D'oune revient dans son pays natal pour y tourner le grand film sur le Nord, un ch'thriller inspire de d'E mile Zola (oui, l'autre). Mais de s le premier jour de tournage, Steevy Le Boulet, l'acteur vedette, est assassine sauvagement. Certains affirment avoir vu passer le fanto me d'E mile Zola. Le ce le bre e crivain naturaliste serait-il revenu pour se venger ? Mais se venger de quoi ? Se venger de qui ? Crimes, e trangete s, personnages a grise mine... il n'en faut pas plus au Quai des Orfe vres pour envoyer au charbon son plus talentueux repre sentant : Guillaume Suitaume. Avec une mer d'houille pour de cor, le ce le bre commissaire va devoir ch'trimer afin d'extraire un nouveau genre de crapule !