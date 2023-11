Les fils d'El Topo Intégrale . Avec 1 DVD

Une intégrale d'exception pour un film culte en bande dessinée ! Quand le film El Topo sort au début des années 1970 il est immédiatement adoubé par la critique et par les plus grandes rock stars de l'époque. Il donne naissance au courant des midnight movies et génère un véritable culte parmi les cinéphiles du monde entier. Aujourd'hui encore, il n'a rien perdu de sa superbe et de son statut d'oeuvre mythique. Près d'un demi-siècle plus tard, Alejandro Jodorowsky décide d'en raconter la suite... en bande dessinée. Cas inédit dans le monde de la bande dessinée et du cinéma, Les Fils d'El Topo est une oeuvre unique en son genre - qui peut s'apprécier que l'on connaisse le film d'origine ou non. Découvrez dans cette intégrale, la série au grand complet mais aussi le DVD du film culte en version 4K remastérisée !