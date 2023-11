Les Mondes d'Ewilan Tome 4 : Le brûleur

Le chef-d'oeuvre de Pierre Bottero en BD ! Tandis qu'Ellana et Salim se retrouvent emprisonnés dans une geôle de la guilde à Gwendalavir, Ewilan se prépare pour la grande expédition qui doit permettre à Illian de rentrer chez lui. Soucieuse, Ewilan s'apprête à quitter la majestueuse cité d'Al-Jeit pour prendre la route en compagnie de Chiam et d'Erylis. Mais elle doit rester prudente. Selon Erylis, une puissance néfaste étend son ombre jusqu'à elle... En chemin, Ewilan va se rapprocher d'Erylis qui semble subjuguer tous ceux qui l'entourent. Pendant ce temps, Ellana et Salim s'enfuient miraculeusement de leur lugubre cellule ! Salim, devenu apprenti Marchombre d'Ellana commence à mieux connaître cette dernière. Ce sera le début d'une nouvelle aventure qui va mettre les sens de Salim et d'Ewilan en éveil. Peu à peu, nos deux héros vont prendre conscience des défis qu'ils devront relever et de leurs désirs qui guideront leur pas dans ce quatrième tome. L'univers de Pierre Bottero, développé en plusieurs cycles, s'est imposé comme une référence en matière de roman de fantasy pour adolescents. Nouveaux environnements, nouveaux dangers, nouveaux personnages, Les Mondes d'Ewilan poursuit avec brio l'aventure initiée dans La Quête tout en creusant la psychologie adolescente de nos héros.