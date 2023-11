La fille des quatre vents

Un conte moderne où se mêlent poésie du merveilleux et souffle épique, pour former une ode à la nature et à la liberté. Alors qu'elle n'est qu'un bébé abandonné au creux d'un arbre, Ninlil est recueillie par les quatre vents : Borée, le vent du Nord, Euros, le vent de l'Est, Notos, le vent du Sud, et enfin le vent d'Ouest, Zéphyr. Ninlil grandit au-delà des nuages, sous le regard aimant de ses pères mais le monde des humains l'attire et depuis le royaume des vents, elle rêve de fouler la terre ferme. Son destin va basculer lorsque, tentée par Pie, une sorcière travestie en oiseau, elle décide de n'écouter que son envie de liberté et accepte le troc proposé par celle-ci. Sortilège maléfique, soif de richesse, odieux chantage : Pie entraîne Ninlil dans un cauchemar que seuls l'amour qu'elle porte à ses pères et l'aide apportée par un étrange inconnu vont lui permettre de dissiper.