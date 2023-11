Lancer son activité de formation. Le guide pratique

L'ouvrage décrit étape par étape le processus de création d'un organisme de formation. Il invite le lecteur à se questionner sur les métiers de la formation professionnelle et à confronter ses ambitions, ses envies et ses compétences à la réalité du marché. Il prend ensuite la forme d'un guide pratique et méthodologique reprenant l'ensemble des étapes par lesquelles il est nécessaire de passer pour créer son activité de formation. Chacune de ces étapes fait l'objet de fiches pratiques, d'outils et de retours d'expériences. Il se termine par des conseils sur la manière de commercialiser une offre de formation, trouver des prospects et fidéliser des clients. Destiné à toute personne désireuse de lancer son activité de formation (en organisme ou en indépendant) ou qui cherche à l'améliorer, il couvre aussi bien la création que le lancement de son activité de formation avec détails et exhaustivité.