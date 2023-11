Heartstopper Tome : Nick et Charlie

L'absence rend le coeur plus tendre, pas vrai ? CHARLIE : " Je sors avec Nick depuis deux ans. Il aime le rugby, la formule 1, les chiens, le bruit des feutres sur le papier et dessiner sur les chaussures. Et il m'aime, moi". NICK : " Ce que nous faisons avec Charlie à la maison : Regarder des films. Nous embrasser. Cuisiner. Discuter. Nous disputer. Rire. Nous sommes peut-être un peu ennuyeux. Mais ça nous va". Tout le monde sait que Nick et Charlie forment le couple idéal. Qu'ils sont inséparables. Mais Nick s'apprête à partir pour l'université et Charlie restera au lycée. Alors que l'heure des au revoir approche, les deux garçons commencent à s'interroger : leur amour est-il suffisamment fort pour supporter la distance ?