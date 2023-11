WISH, ASHA ET LA BONNE ÉTOILE - Pochette Cartes à gratter - Disney

Une pochette de cartes à gratter pour révéler l'artiste qui sommeille en chaque enfant ! A l'aide du stylet, l'enfant gratte les silhouettes de ses héros préférés de Wish, Asha et la bonne étoile, pour révéler leurs couleurs. Puis il peut enrichir son tableau en grattant tous les motifs afin de laisser apparaître de magnifiques couleurs arc-en-ciel ! Cette boîte contient : 7 cartes à gratter, 1 stylet, 1 livret de mode d'emploi et de coloriages.