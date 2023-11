Chaque jour est un cadeau - COLLECTOR. 101 histoires pour s'émerveiller

Le best-seller pour découvrir l'art de vivre Dans cet ouvrage inspirant, Stefanos Xenakis livre un véritable témoignage pour travailler sur ses blessures et transformer ses souffrances en leçons. A travers 101 histoires et anecdotes du quotidien, réapprenez à apprécier la beauté du monde et illuminez votre existence ! En observant avec votre âme, vous comprendrez que les petits miracles de la vie sont tout autour de vous. profitez de cette sagesse et prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Plus de 200 000 lecteurs conquis !