Monica Rambeau - Photon : Multivers brisé

Avenger et ancienne détentrice du titre de Captain Marvel, Monica Rambeau, désormais appelée Photon, se voit confier une mission très spéciale et très cosmique. Du gâteau pour Monica... à moins que des affaires de famille ne viennent la perturber ! Photon se trouve confrontée à quelqu'un de son passé qu'elle ne supporte vraiment pas ! Apparue pour la première fois en tant qu'enfant dans le film Captain Marvel, Monica Rambeau est ensuite revenue, adulte, dans la série WandaVision, et elle partagera la vedette de The Marvels avec Carol Danvers et Kamala Khan. Ca valait le coup de vous proposer cette mini-série consacrée au personnage, quelques petits mois seulement après sa conclusion aux Etats-Unis.