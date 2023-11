Les Couronnes de Nyaxia Tome 1 : Le serpent et le descendant de la Nuit

Vampires comme humains, notre survie dépend de ces trois règles : toujours se méfier, toujours s'accrocher, et toujours, toujours protéger son coeur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des Descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la Mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des trois Maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival : Raihn. Raihn est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la Couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la Maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Quand Hunger Games rencontre Le Sang et la Cendre dans un page-turner unique ! Vous y trouverez une héroïne combative, un tournoi mortel, des ennemis forcés de s'allier, des clans vampires rivaux, beaucoup d'action et une romance slow burn.