Les dragons de Nalsara, Tome 05. La bête des profondeurs

Seuls Cham et Nyne ont le pouvoir d'affronter la terrible Bête des Profondeurs ! Un jour, Selka, l'ancienne dragonne de messire Damian, apporte aux enfants une effroyable nouvelle : un monstre, qui dort dans les profondeurs de l'océan, va se réveiller. Lorsqu'il respirera, son souffle créera un gigantesque raz-de-marée qui détruira l'île aux Dragons et la ville de Nalsara. Cham et Nyne sont capables d'empêcher cette catastrophe. Mais comment ? Le Livre des Secrets leur apporte la réponse. Lorsqu'ils l'ouvrent, deux lignes apparaissent, écrites dans une langue inconnue. Une seule solution : apprendre la formule par coeur... Or, ces mots sonnent familièrement à l'oreille de Cham... ce sont les paroles d'une berceuse que sa mère lui chantait lorsqu'il était petit. Quand la Bête se réveille, Cham part sur le dos de Selka réciter la formule au-dessus de la mer. Nyne, elle, la déclame du haut de la falaise. Le sort fonctionne : l'énorme vague vient se briser à la pointe de l'île aux Dragons... sur laquelle, hélas, se tenait Nyne ! La fillette, comme sa mère avant elle, est emportée par les flots déchaînés. Mais Nyne a un ami précieux : Vag, l'élusim, sauve la fillette de la noyade.